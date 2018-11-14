Чеченец, бросивший банку в пассажиров в Москве, перевоспитался

14.11.2018 06:45



Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров рассказал о перевоспитании 20-летнего жителя чеченского села Автуры Турпала Хасиева, который бросил банку в пассажира общественного транспорта в Москве, пишет РИА Новости. По его словам, молодой человек, который работает в компании по озеленению Грозного, полностью перевоспитался и показал себя ответственным человеком. Умаров подчеркнул, что это очень хороший пример того, как "труд облагораживает человека".