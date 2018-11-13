Дайверы запечатлели необычное морское существо

13.11.2018 23:42



У побережья Новой Зеландии дайверы обнаружили восьмиметровый морской организм, который внешне напоминал гигантского червя. На глубине порядка 10 метров причудливое существо медленно перемещалось, принимая разные формы и размеры. Иногда оно содрогалось и пульсировало.

«Никогда не видел ничего подобного. Я был совершенно удивлен, что такое существо существует», - сообщил представителям СМИ Эндрю Баттл.

Дайверы предположили, что обнаруженный "червь-монстр" – гигантская пиросома, которая состоит из сотен организмов, воспроизводящих копии самих себя. Колония имеет цилиндрическую форму, полая и открыта на одном конце. Эти морские свободноплавающие животные встречаются так редко, что для дайверов они подобны единорогам. Гигантские пиросомы порой достигают до 20 метров в длину.