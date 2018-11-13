Ваше сердце ненавидит загрязнение воздуха, но переносные фильтры могут помочь

13.11.2018 23:34



Микроскопические частицы, плавающие в воздухе, которым мы дышим, поступают из источников, таких как сжигание ископаемого топлива, пожары, сигареты и транспортные средства. Они известны как тонкодисперсные частицы. Эта форма загрязнения воздуха увеличивает риск сердечно-сосудистых и других серьезных проблем со здоровьем, пишет EurekAlert.

«Несмотря на улучшение качества воздуха в США за последние несколько десятилетий, более 800 000 смертей в год происходят в США из-за воздействия загрязнения воздуха мелкими частицами, - говорит Роберт Брук, доктор медицинских наук, специалист по сердечно-сосудистой медицине в Университете штата Мичиган, Сердечно-сосудистый центр Франкеля.

Теперь исследователи обнаружили, что недорогой портативный очиститель воздуха, используемый внутри дома, достаточно мощный, чтобы округлить значительную часть этих мелких частиц и вытащить их из воздуха в помещении - простой способ, который может защитить сердце.

Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что три дня использования недорогого очистителя воздуха у себя дома значительно снизили экспозицию мелких частиц в помещениях пожилых людей. Это также значительно снизило их артериальное давление, что является основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире.

«Результаты показывают, что простое практическое вмешательство с использованием недорогих комнатных фильтров для фильтрации воздуха может помочь защитить людей с повышенным риском от неблагоприятного воздействия загрязнения воздуха мелкозернистыми частицами», - говорит Брук, старший автор исследования.

Он проводил исследования с коллегами из Мичиганского университета и Мичиганского государственного университета, включая первого автора Масако Моришиту, доктора философии из Мичиганского государственного университета.