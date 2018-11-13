В домах, попавших под реновацию, проведут поддерживающий ремонт

13.11.2018 21:46



В домах, включенных в программу реновации, будет проведен охранно-поддерживающий ремонт. Этим займутся столичные префектуры. Соответствующее решение было принято 13 ноября на заседании президиума правительства Москвы.

В соответствии с законом, дома, попавшие в программу реновации, исключены из программы капитального ремонта, а собственники квартир освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Срок для реализации программы реновации составит 15 лет. Так как может пройти довольно длительное время и многие здания, попавшие под реновацию, находятся не в удовлетворительном состоянии было принято решение провести в них охранно-поддерживающий ремонт, пишет rg.ru.