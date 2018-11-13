Выдавать подарочные наборы будут всем родившимся в Москве детям

13.11.2018 21:24



Теперь, всем детям, которые родились в столице России, будут выдавать подарочные наборы от властей Москвы, независимо от того, являются ли москвичами их родители, пишет Москва24. Соответствующее распоряжение подписал сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин. Его текст опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Также сообщается, что в течение первых шести месяцев, во время которых власти выдавали подарки, их получили порядка 40 тыс. новорожденных.