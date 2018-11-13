Госдума приняла проект законов о налоге для самозанятых

13.11.2018 20:51



Пакет законопроектов о налоге для самозянятых граждан России принят Государственной думой РФ во втором чтении, пишет ТАСС. Налог устанавливается в размере 4% от дохода, если самозанятые работают с физическими лицами, и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Оплата налога будет осуществляться с помощью мобильного приложения "Мой налог". Данный налоговый режим будет введен в качестве эксперимента сначала в Москве и Московской области, а также в Татарстане и Калужской области. Эксперимент будет проходить в течение 10 лет, начиная с 1 января 2019 года.