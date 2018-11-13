Сын Уилла Смита совершил каминг-аут

13.11.2018 19:59



Джейден Смит, сын знаменитого американского актера Уилла Смита признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщают «Известия». Признание было совершено на сцене, в рамках концерта популярного рэп-исполнителя Tyler The Creator. Джейден вышел на сцену и сообщил, что рэпер Тайлер его бойфренд и он очень сильно его любит. Неизвестно правда это или всего лишь «шутка», но в своем Твиттере рэп-исполнитель написал что Джейден чокнутый и сумасшедший.