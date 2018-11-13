Финальный сезон «Игры Престолов» выйдет в апреле 2019 года

13.11.2018 19:49



Апрель 2019 года ознаменуется выходом восьмого, финального сезона популярного сериала «Игра престолов», сообщает Коммерсантъ. Точную дату премьеры не озвучили. На производство финального сезона было потрачено, по примерным подсчетам, более 100 млн. долларов США. Но в связи с «бешенной популярностью» сериала, руководство съемочной студии назвало эти цифры «незначительными». «Игра престолов» является самым популярным и успешным сериалом во всем мире, первый сезон которого вышел на широкие экраны в апреле 2011 года.