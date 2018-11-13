Россия может отказаться от участия в форуме в Давосе

13.11.2018 18:58



Премьер-министр России – Дмитрий Медведев, заявил, что Российская сторона вынуждена будет отказаться от участия в форуме, который пройдет в Давосе, сообщает RT. Это связано с решением Швейцарии об участии в данном мероприятии ряда российских бизнесменов. Дмитрий Медведев обсудил данную проблему с президентом Швейцарии – Аленом Бирсе. Также он подчеркнул, что данное мероприятие не сугубо правительственное, поэтому не понятны причины отказа в участии ряду крупных российских бизнесменов.