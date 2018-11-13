СК возобновил расследование убийства Талькова

13.11.2018 17:40



По факту убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, Следственным комитетом России было возобновлено уголовное делопроизводство, сообщают РИА новости. Ранее потерпевшей в данном деле выступала мать певца, но по причине её смерти, а также вследствии ходатайств, потерпевшей стороной объявлена вдова музыканта – Татьяна Талькова. После допроса в качестве потерпевшей, ей и её адвокату будут предоставлены материалы уголовного дела для ознакомления. Напоминаем, что Игорь Тальков был застрелен во время своего выступления во дворце спорта «Юбилейный». Обвинения в «убийстве по неосторожности» были выдвинуты директору музыканта – Валерию Шляфману, который бежал на территорию Израиля и в течении 20 лет находится в розыске. Израильская сторона не выдаёт обвиняемого российским властям, в силу отсутствия соответствующего правового договора между странами. В 1993 году уголовное делопроизводство было приостановлено по причине того, что обвиняемый «скрылся и его местонахождение не установлено».