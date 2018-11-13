В России разрешили менять асфальт в мороз и снегопад

13.11.2018 15:55



Заменять старое асфальтированное покрытие на новое, допускают и в плохую погоду, сообщила Газета.ru. Обновлять дорожное полотно теперь разрешили с температурой ниже 0 и при небольших осадках, с условием что будут соблюдены все условия. Росавтодор дал свои рекомендации, там говориться что дорожное покрытие (асфальт) допускается класть при температуре не ниже -10 и при незначительных осадках. При этом участок, где планируется заменить дорожное полотно необходимо предварительно очистить от посторонних предметов, которые могут помешать качественной укладке асфальта (снег, грязь, лед) и просушить.