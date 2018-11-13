В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо в России

13.11.2018 15:31



Комментируя ситуацию о ценах на бензин, Дмитрий Песков назвал ее гибкой и объявил, что правительство РФ будет принимать какие-либо решения, сообщает RT. На встрече Владимира Путина с правительством был представлен доклад Дмитрия Козака. Вице-премьер рассказал президенту о нормализации рыночной ситуации нефтепродуктов в России. После доклада Президент отмечает необходимость контролировать данный рынок.