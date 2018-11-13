Подмосковные врачи помогли родить пациентке с тяжёлой патологией

13.11.2018 14:49



Врачи двух лучших медицинских центров Московской области оказали помощь в вынашивании и рождении ребенка женщине с двумя тяжелыми заболеваниями, сообщает «Радио 1». Вынашивание беременности с такими заболеваниями как сахарный диабет и почечная недостаточность (пациентка находилась на гемодиализе) является единичным случаем. Для «особой» пациентки была составлена специальная программа гемодиализа. Благодаря медикам, которые проявили все свои профессиональные качества женщина смогла выносить и родить здорового ребенка. На данный момент малыш и мама чувствуют себя хорошо.