Воспитатель из Химок представит Подмосковье на всероссийском конкурсе

13.11.2018 14:32



В середине ноября в городе Орле начнется конкурс «Воспитатель года России», сообщает Интерфакс. Уже 17 ноября на этом конкурсе участница, воспитатель из Химок Анастасия Шлемко, которая будет представлять Подмосковье начнет бороться на звание "Воспитатель года России" . Участники должны будут продемонстрировать свое умение в проведении занятий с детьми, также рассказать о своих взглядах и достижениях в своей профессии. В конкурсе будут участвовать педагоги из 73 субъектов России.