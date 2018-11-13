Вашингтон угрожает остановить «Северный поток — 2» всеми средствами

13.11.2018 14:06



У Вашингтона есть все средства, чтобы остановить реализацию «Северного потока-2». Как передает РИА Новости, с таким громким заявлением в Брюсселе выступил посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд. Он категорически подчеркнул, что данный проект поставит Европу в уязвимое положение.

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — заявил посол. Добавив, что американцы выступают против того, чтобы Европа оказалась в таком положении.