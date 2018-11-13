Депутаты ГД приняли в первом чтении поправки в бюджет 2018 года

13.11.2018 13:39



Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, в котором речь идет об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году, а также увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП. Как передает РИА Новости, 20 ноября должно состояться второе чтение. Вместе с этим, как пояснил вице-премьер РФ Антон Силуанов, данный документ не изменяет бюджетную политику, которая была предусмотрена в этом году.