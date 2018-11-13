Петербург – самый «добрый» город России

13.11.2018 11:42



Специально к 13 ноября, когда отмечается всемирный День доброты, эксперты решили провести опрос среди путешественников и туристов, чтобы выяснить, в каком городе России живут самые добрые люди, передает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.

В итоге, самым добрым городом опрошенные признали северную столицу России Санкт-Петербург. Свои голоса за него отдали 32% респондентов. Как считают туристы, именно в этом городе живут самые вежливые и радушные владельцы жилья для туристов. Второе место у Краснодара (17% голосов), третье – у Севастополя, Казани и Петрозаводска (10% голосов).