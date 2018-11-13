На Украине против главы Федерации футбола заведено три уголовных дела

13.11.2018 10:08



Против главы украинской Федерации футбола (ФФУ) Андрея Павелко заведено три уголовных дела, о чем пишет «Советский спорт». Чиновник обвиняется в коррупции. Как позднее уточнит защитник обвиняемого, в НАБУ (антикоррупционное бюро Украины) на Павелко заведено три статьи, нарушение которых получило массовое распространение: «Злоупотребление властью или служебным положением», «Декларирование недостоверной информации», а также «Незаконное обогащение».

Плюс к этому уголовные дела были возбуждены и в Генпрокуратуре. Здесь в основу дел легли статьи, в которых также речь идет о злоупотреблении властью и растрате.