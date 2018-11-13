Дональд Трамп хочет уволить главу МВД США

13.11.2018 09:40



Глава США задумал очередную кадровую перестановку. Как передает Газета.ру со ссылкой на Washington Post, в этот раз Дональд Трамп запланировал уволить главу МВД Кирстена Нильсена. Поводом для этого послужило недовольство Трампа в области миграции. Убрать Нильсена Трамп хочет в ближайшее время.

До этого также сообщалось о том, что американский лидер хочет убрать с занимаемой должности министра торговли Уилбура Росса.