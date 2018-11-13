Ученые приблизились к тому, чтобы разблокировать сверхпроводящие силы графена

13.11.2018 07:40



Ученые теперь ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы использовать графен в качестве сверхпроводника - проводить электричество с нулевым сопротивлением, что делает его полезным для разработки энергосберегающих гаджетов, улучшения медицинских исследований, модернизации электрических сетей и т.д., пишет ScienceAlert.

Ключом к новому подходу является нагрев кристалла карбида кремния (SiC), самого сверхпроводника, до тех пор, пока все атомы кремния не испарятся. Это оставляет два графеновых слоя друг над другом таким образом, что при определенных условиях не оказывает сопротивления электрическому току.

Аналогичный двухслойный подход был также успешно использован для превращения графена в сверхпроводник в начале этого года. Разница здесь заключается в том, что слои не должны быть сильно под углом друг к другу, что должно облегчать воспроизведение по шкале.

Технически говоря, ученые нашли плоскую зонную структуру, где электроны не соответствуют сопротивлению, поэтому они могут свободно течь независимо от их энергетического уровня.

Ранее исследователи изучали двухслойный графен, так как это хорошо известный полупроводник. Но на этот раз исследователи заметили что-то, что ранее было незаметно в слоях.

«Это надзорная собственность хорошо изученной системы», - говорит один из исследователей Дмитрий Марченко из института Гельмгольца-Земтрума в Германии. «Раньше было неизвестно, что в такой полосе существует плоская область в такой простой хорошо известной системе».

Это последнее исследование приближает графен, как никогда, к тому, что он будет правильно масштабироваться и быть полезным в повседневной жизни. Некоторые предыдущие успехи были достигнуты путем добавления других металлов в графен, но здесь он сам делает всю работу.

Графен продолжает удивлять нас замечательными способами, с которыми он может работать: слой графита с одним атомом является ультратонким, но более твердым, чем алмаз, и прочнее стали. Он имеет потенциал во всем: от солнечной энергии до очистки воды .