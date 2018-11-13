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Эксперт оценил заявление США и Украины о противодействии "Северному потоку - 2"

13.11.2018 06:31
Эксперт оценил заявление США и Украины о противодействии "Северному потоку - 2"

Глава министерства энергетики США Рик Перри и глава МИД Украины Павел Климкин заявили, что страны будут совместными усилиями противодействовать любым инициативам связанным с российским газопроводом "Северный поток - 2", который по их мнению наносит серьезный вред энергетической безопасности стран ЕС, пишет RT. Вместе с тем, по мнению политолога Александра Асафова, со стороны США не будет противодействия строительству газопровода, так как Штаты, планируя свою европейскую стратегию, учитывают, что данный проект будет существовать. Тогда как со стороны Украины, конечно же, нужно ждать попыток помешать любым проектам, связанным с Россией.

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