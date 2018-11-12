Ученые разрабатывают новую и более реалистичную модель взаимодействия людей

12.11.2018 23:38



Косвенная взаимность - это модель того, как люди действуют, когда на карту поставлена ​​их репутация, и какие социальные нормы люди используют для оценки действий других. Исследователи стремятся узнать, какие социальные нормы ведут к сотрудничеству в обществе. Предыдущие исследования всегда предполагали, что каждый человек имеет всю необходимую информацию и что все согласны с тем, что хорошие и плохие предположения противоречат реальности, пишет phys.org.

В новой, более реалистичной модели Кристиан Хильбе, Лаура Шмид, Йозеф Ткадлец и профессор Кришненду Чаттерджи в Институте науки и технологий Австрии (IST Austria) вместе с профессором Мартином Новаком из Гарвардского университета изучили, что происходит, когда информация неполна и люди делают ошибки. В своей модели ранее успешные стратегии не приводят к устойчивому сотрудничеству и в большинстве случаев не развиваются вообще.

В мире теории игр косвенная взаимность разыгрывается с использованием двух случайно выбранных индивидуумов в популяции : одного донора и одного реципиента. Донору необходимо решить, следует ли помочь получателю на основе их социальных норм. Решение донора может зависеть от репутации двух лиц и от социальной нормы, которую использует донор (например, они могут помочь только получателям с хорошей репутацией). Между тем, остальная часть населения наблюдает - после решения донора, они обновляют свое мнение о нем или ее на основе их собственных социальных норм.

Прошлые модели основывались на предположениях о том, что все согласны с репутацией всех остальных и что все являются свидетелями всех взаимодействий. Эти исследования показали, что существует восемь «ведущих» социальных норм или «стратегий», которые приводят к стабильному сотрудничеству среди населения. Но что происходит, когда люди ошибаются, а разногласия развиваются?

«Мы хотели изучить, как развивались ведущие восемь стратегий, когда сталкивались с неполной, шумной информацией», - объясняет Лаура Шмид, доктор философии, студент группы Chatterjee.

То, что они обнаружили, удивило их: ни одна из стратегий не привела к высокому уровню сотрудничества, и многие из них были нестабильны или вообще не развивались. Моделирование этих взаимодействий является математически требовательным, и предыдущие предположения облегчили анализ.

«Когда вы рассматриваете все детали, вам нужно полагаться на симуляции, и это просто занимает много времени», - говорит Кристиан Хильбе.

Тем не менее, даже одно различие во мнениях населения может иметь серьезные последствия. Если донор считает, что получатель плохой, но остальная часть населения считает, что получатель хорош, доноррешение не давать причин, по которым его репутация падает, что приводит к волновому эффекту во всем населении. Йозеф Ткадлец, еще один кандидат наук, работающий с профессором Чаттерджи, математически описал, как разногласия распространяются и делят население.

«Для некоторых стратегий даже одно несогласие может привести к популяциям, которые были разделены на две поляризованные подгруппы», - говорит Ткадлец. «Другие стратегии могут восстановиться, но это может занять много времени».

У команды уже есть дополнительные модификации. Например, в популяциях предыдущих симуляций все были связаны со всеми остальными. Что произойдет, если население будет иметь определенную сетевую структуру ? Более того, люди в популяциях были независимы в формировании своих мнений. Что произойдет, если они смогут общаться? Команда уже нашла некоторые количественные данные, свидетельствующие о том, что общение между людьми уменьшает количество ошибок и увеличивает сотрудничество.