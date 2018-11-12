Задержанный в Крыму диверсант обвинил власти Киева в подготовке терактов

12.11.2018 22:52



Украинский диверсант Георгий Абдыллаев, которого задержали на Брянской области, обвинил власти Киева в подготовке террористических актов в Крыму в 2016 году, пишет газета Вести. Абдыллаев даже назвал имена трех сотрудников украинской разведки, принимавших непосредственное участие в подготовки диверсий. Это сотрудники Спецрезерва ГУР МО Украины Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов.