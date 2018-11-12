Сербская православная церковь отказалась признать решение Константинополя по Украине

12.11.2018 21:54



Архиерейский собор Сербской православной церкви посчитал, что решение Константинопольского патриархата снять анафему с лидеров раскольнических групп Украины — Филарета и Макария, не соответствует каноническим принципам, пишет РБК. Так, Собор решил не признавать законность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Собор требует чтобы вопрос о том, предоставлять ли автокефалию Украине, решался на Всеправославном соборе, который Сербская церковь требует созвать.