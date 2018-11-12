Москва вошла в десятку городов с лучшими условиями проживания

12.11.2018 20:49



Компании Resonance Concustancy опубликовала свой рейтинг World Best Cities, который представляет собой перечень лучших городов мира для проживания, пишет ТАСС. Во время оценки специалисты рассматривали 24 параметра города, таких, как степень развития культуры, инфраструктуры и безопасности городов, а также условия для ведения бизнеса и межличностные отношения. В первую тройку рейтинга вошли Лондон, Париж и Нью-Йорк. За ними следуют Токио и Барселона. На шестой строке рейтинга расположилась Москва, а замыкают десятку Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.