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Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран в Европе

12.11.2018 19:56
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран в Европе

Президент Украины, Пётр Порошенко, заявил на заседании Совета регионального развития о том, что Украина является беднейшей страной Европы, сообщают РИА новости. Президент Украины не оставил без внимания повышение тарифов на газ. За прошедший месяц газ на Украине подорожал чуть менее чем на 25%, что связано с требованиями Международного валютного фонда, для получения очередного валютного транша. В ближайшем будущем запланировано очередное повышение стоимости «голубого топлива».

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21:51 0 0
Дмитрий:

Ну "молодец" Вальцман, достиг цели.

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