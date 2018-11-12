Песков рассказал о разговоре Путина и Нетаньяху в Париже

12.11.2018 18:32



Президентом России и премьер-министром Израиля было проведено обсуждение текущих дел и вопросов двусторонних взаимоотношений, сообщают РИА новости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России – Дмитрий Песков. Общение происходило в Париже, так сказать «между делом», в формате «переговоров на ходу». Владимир Путин так или иначе смог пообщаться со всеми главами государств, уделив на разговор с каждым, порядка 2-5 минут. Но с премьер-министром Израиля разговор «затянулся» на 15 минут. Подробности общения не раскрывались, известно лишь то, что обсуждались вопросы двухсторонних взаимоотношений.