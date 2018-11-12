Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    67,5238
EUR (ЦБ)    76,0926

12 НОЯ, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    67,5238
EUR (ЦБ)    76,0926

Все нефтяники подписали соглашения о заморозке цен на бензин

12.11.2018 15:44
Все нефтяники подписали соглашения о заморозке цен на бензин

Между Министерством энергетики и крупными нефтяными компаниями было подписано соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо, сообщает РБК. По условиям договора, в случае нарушения прописанных условий даже одной компанией, правительством России будут введены заградительные меры (заградительные пошлины). Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что цены на топливо на российском рынке «заморожены», а ситуация на нефтяном рынке стабилизирована.

Кононов назначен новым главным тренером «Спартака»
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 9

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 4

Узнай, страна

В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока

В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока

Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы

Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы

В Амурской области надвигают пролетное строение на мосту через Амур в сторону китайской границы

В Амурской области надвигают пролетное строение на мосту через Амур в сторону китайской границы

Из Красноярска организованы интермодальные перевозки зерна в китайский порт Нинбо

Из Красноярска организованы интермодальные перевозки зерна в китайский порт Нинбо

Новости СМИ

Новости дня

16:34 Денис Пушилин победил на выборах главы ДНР с 60,85% голосов Денис Пушилин победил на выборах главы ДНР с 60,85% голосов
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
16:22 Медведев утвердил перечень средств личной защиты прокуроров Медведев утвердил перечень средств личной защиты прокуроров
15:21 Кононов назначен новым главным тренером «Спартака» Кононов назначен новым главным тренером «Спартака»
14:49 ГИБДД опровергло введение штрафа за отсутствие зимней резины ГИБДД опровергло введение штрафа за отсутствие зимней резины
14:03 Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона
13:47 На выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник На выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
13:21 Водителей легковых автомобилей обязали использовать зимние шины Водителей легковых автомобилей обязали использовать зимние шины

Узнай, страна!

15:29 В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
15:25 Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы
14:40 В Амурской области надвигают пролетное строение на мосту через Амур в сторону китайской границы В Амурской области надвигают пролетное строение на мосту через Амур в сторону китайской границы
12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter