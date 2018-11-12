Все нефтяники подписали соглашения о заморозке цен на бензин

12.11.2018 15:44



Между Министерством энергетики и крупными нефтяными компаниями было подписано соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо, сообщает РБК. По условиям договора, в случае нарушения прописанных условий даже одной компанией, правительством России будут введены заградительные меры (заградительные пошлины). Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что цены на топливо на российском рынке «заморожены», а ситуация на нефтяном рынке стабилизирована.