Кононов назначен новым главным тренером «Спартака»

12.11.2018 15:21



52-летний Олег Кононов назначен главным тренером футбольного клуба «Спартак», сообщает ТАСС. Контракт подписан до конца следующего футбольного сезона с возможностью пересмотра условий по его окончанию. О назначении белорусского футбольного специалиста было заявлено в пресс-службе клуба. До своего назначения Кононов был главным тренером Тульского «Арсенала», а ещё ранее возглавлял Чеченский футбольный клуб «Ахмат».