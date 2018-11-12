ГИБДД опровергло введение штрафа за отсутствие зимней резины

12.11.2018 14:49



Пресс-служба ГИБДД отвергла слухи о появлении новых штрафов за отсутствие «зимней резины» в холодное время года, сообщает RT. С 11 ноября в законную силу были введены изменения и поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», обязывающие эксплуатировать в зимнее время года автомобили с «шипованной резиной». Однако по части штрафов, а именно в части административных правонарушений не было добавлено никаких новых «карающих» статей.