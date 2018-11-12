Водителей легковых автомобилей обязали использовать зимние шины

12.11.2018 13:21



В России в отношении водителей «леговушек» и легких коммерческих автомобилей введена обязанность: в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) использовать зимние шины. Как передает РИА Новости, об этом сообщает документ об изменениях технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Уточняется, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства.