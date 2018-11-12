В Донбассе в день выборов ВСУ семь раз нарушили режим перемирия

12.11.2018 10:08



В Донбассе, где проходят выборы, ВСУ семь раз нарушили режим перемирия. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя ДНР в СЦКК. В результате обстрелов жертв не зафиксировано, но повреждено два дома.

В общей сложности по территории самопровозглашенной республики силовики Украины выпустили около десятка мин. Огонь велся из гранатометов, вооружения БМП, а также стрелкового оружия.