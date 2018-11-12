Роскосмос планирует отказаться от ракет «Союз-ФГ»

12.11.2018 09:02



В Роскосмос планируют отказаться от использования ракеты-носителя «Союз-ФГ», передает РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина. По его словам, это решение было достигнуто после случившейся аварии 11 октября, которая стал первой за 35 лет. Рогозин уточнил, что эксплуатация ракеты «Союз-ФГ» закончится в конце 2019 года.

«С января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — пояснил Рогозин.