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Приложение для смартфонов может обнаружить сердечный приступ почти так же точно, как и ЭКГ

12.11.2018 07:57
Приложение для смартфонов может обнаружить сердечный приступ почти так же точно, как и ЭКГ

Недавно разработанное приложение для смартфонов может определить, страдает ли человек от серьезного сердечного приступа. Изучение точности приложения показало, что она была почти такой же эффективной, как традиционная электрокардиограмма (ЭКГ) при определении серьезной формы сердечного приступа, пишет NewAtlas.

В настоящее время система фокусируется на выявлении очень специфической и смертельной формы сердечного приступа, называемой инфарктом миокарда ST (STEMI). Этот угрожающий жизни сердечный приступ возникает, когда основная артерия полностью заблокирована, и смерть или инвалидность могут произойти, если их не лечить в течение очень короткого периода времени.

«Если у кого-то возникает боль в груди, и у них никогда не было боли в груди раньше, они могут подумать, что это всего лишь ошибка, или это газ, и они не поедут в отделение неотложной помощи», - говорит Дж. Брент Мюлестэйн, ведущий исследователь этой работы. «Это опасно, потому что чем быстрее мы откроем заблокированную артерию, тем лучше будет результат пациента».

Традиционная ЭКГ, которая может эффективно идентифицировать начало STEMI, включает в себя прикрепление 12 датчиков к пациенту. Расположение каждого важно, поскольку они отслеживают электрическую активность сердца в разных местах. Новая система смартфонов использует только два вывода ЭКГ, которые перемещаются по всему телу с сопровождающим приложением отслеживанием измерений, поэтому в конечном итоге он может записывать те же 12 мест, что и типичная ЭКГ.

Недавние достижения в технологии фитнес-трекера позволили включить данные ЭКГ в ряд устройств, ориентированных на потребителя. В последнем смартфоне Apple даже используется один вывод ЭКГ в свой браслет для получения дополнительных данных отслеживания состояния здоровья.

Точность новой системы смартфонов была недавно опробована на 204 пациентах, страдающих острой болью в груди. Все испытуемые получили как традиционную 12-свинцовую ЭКГ, так и новую двухъядерную ЭКГ. Исследование показало, что небольшая система на основе приложений была почти такой же эффективной, как традиционная ЭКГ, в отличии сердечных приступов STEMI и не STEMI.

«Мы обнаружили, что приложение помогло нам диагностировать сердечные приступы очень эффективно - и она не указывала на наличие сердечного приступа, когда его не было», - говорит Мюлестэйн.

Наряду с двойным руководством ЭКГ система использует ранее установленное приложение для смартфонов AliveCor. В течение нескольких лет, как утвержденная медицинская диагностическая система, приложение AliveCor эффективно использовало одиночные ЭКГ для мониторинга сердечно-сосудистых систем у пациентов.

Неясно, насколько близка к коммерческой доступности эта новая система смартфонов, но исследователи надеются, что это поможет сделать диагностические данные ЭКГ не только быстрее доступными для тех, кто считает, что они могут страдать от сердечного приступа, но и более доступными для врачей в тех странах, где труднодоступны машины ЭКГ. Идеальный сценарий - это система, в которой человек с этим приложением для смартфонов может принимать данные ЭКГ, загружать его в облако и мгновенно анализировать данные своего врача.

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