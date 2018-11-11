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Названы лучшие города для шопинга

11.11.2018 11:57
Названы лучшие города для шопинга

Накануне Всемирного дня шопинга, который отмечается 11 ноября, сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди россиян и выяснил, какой город граждане России считают самым подходящим для совершения покупок, пишет РИА Новости. Так, по мнению 53% россиян, Москва, считается самым лучшим местом для шопинга. Второе место в данном рейтинге занимает Санкт-Петербург. За него проголосовали 26% опрошенных. А еще 15% респондентов выбрали Сочи.

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