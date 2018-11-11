В ДНР проходят выборы главы республики

11.11.2018 10:30



В самопровозглашенной ДНР начались выборы главы республики. Также, граждане ДНР выберут депутатов Народного Совета. Как сообщила официальный представитель ЦИК ДНР Ольга Позднякова голосование проходит только на территории, подконтрольной ДНР, в той части Республики, которую контролирует Украина, выборы проходить не будут, пишет Российская газета. За ходом выборов наблюдают представители 14 государств: Абхазии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, России, Турции, Финляндии, Франции, Чили и Южной Осетии. По словам Поздняковой, ЦИК планирует объявить о промежуточных результатах голосования в полночь.