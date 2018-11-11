Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

11.11.2018 10:13



В Манчестере состоялся бой между украинским боксером Александром Усиком и спортсменом из Великобритании Тони Белью, пишет ТАСС. В восьмом раунде поединка украинец смог нокаутировать Белью, защитив свое звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).