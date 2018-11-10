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Диета оказывает большее влияние на эмоциональное благополучие женщин, чем мужчин

10.11.2018 12:48
Диета оказывает большее влияние на эмоциональное благополучие женщин, чем мужчин

Женщины нуждаются в более богатой питательными веществами диете, чтобы поддержать позитивное эмоциональное благополучие, чем мужчины. К таким выводам пришли специалисты Бингемтонского университета, входящего в систему Университета штата Нью-Йорк. Результаты данного исследования размещены на официальном сайте Университета.

Установочные данные свидетельствуют о том, что анатомические и функциональные различия в мозге мужчин и женщин диктуют восприимчивость к психическим заболеваниям. Однако мало что известно о роли диетических моделей в психологическом благополучии по гендерному признаку. Команда исследователей во главе с доцентом по изучению здоровья и хорошего самочувствия в Бингемтонском университете Линой Бегдач провела анонимный опрос 563 участников (48% мужчин и 52% женщин) через социальные сети для расследования этой проблемы.

Бегдач и ее команда обнаружили, что мужчины с большей вероятностью испытывают психическое благополучие до тех пор, пока не возникнут недостатки в питании. Однако женщины с меньшей вероятностью испытывают психическое благополучие, пока не будут соблюдаться сбалансированная диета и здоровый образ жизни.

По словам Бегдач, эти результаты могут объяснить сообщения предыдущих исследований, которые показывают, что женщины подвергаются большему риску психического расстройства по сравнению с мужчинами и подчеркивают роль питательной диеты в психическом благополучии.

«Самый большой вывод - это то, что женщинам может потребоваться больший спектр питательных веществ для поддержания настроения по сравнению с мужчинами», - сказала Бегдач. «Эти данные могут объяснить причину, по которой женщины в два раза чаще страдают от тревоги и депрессии и страдают от более длительных эпизодов по сравнению с мужчинами. Учитывая современный образ питания с высоким содержанием энергии, но с низким содержанием основных питательных веществ, которые поддерживают анатомию и функциональность мозга».

Также, по словам Бегдач, исторические факты свидетельствуют о том, что диета наших предков, которая была высокоэнергетической питательно-плотной диетой, внесла значительный вклад в объем мозга и когнитивную эволюцию человечества.

«Мужчины и женщины имели разные физические и эмоциональные обязанности, которые могли потребовать различных энергетических требований и предпочтений в отношении пищи», - сказала она. «Таким образом, дифференцированное потребление пищи и энергии на основе пола может объяснить различия в объеме мозга и связности между женщинами и мужчинами. Поэтому существует потенциальное несоответствие между нашей современной диетой и развитым человеческим мозгом, который нарушает нормальную функциональность определенных систем в головном мозге».

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