В гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге произошел пожар

10.11.2018 11:01



В Санкт-Петербурге примерно в 8:30 утра в гипермаркете Лента, расположенном на набережной Обводного канала, произошло возгорание, пишет РИА Новости. Из здания было эвакуировано около 800 человек. Позднее, в результате пожара в здании произошло обрушение кровли. В настоящее время пожар локализован, на месте работают сотрудники МЧС и спецтехника. По предварительным данным возгорание произошло из-за проблем с электрооборудованием. Пострадавших во время инцидента нет.