В выходные в Москву придет настоящая зима

09.11.2018 22:52



Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал о том, какая погода будет в Московском регионе в эти выходные, пишет Российская газета. По его словам, в Москву придут настоящие зимние холода. Так, в ночь на воскресенье температура воздуха в регионе опустится до отметки в минус 2-7 градусов. Также, по сведениям Гидрометцентра, на следующей неделе в Москве и области выпадут небольшие осадки в виде снега, который из-за минусовых температур не растает до конца недели.