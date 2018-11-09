Адвокат Кокорина прокомментировала информацию о продлении его ареста

09.11.2018 22:07



Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова посетила следственный изолятор, где содержатся футболисты, пишет ТАСС. По ее словам, продление ареста Кокорну и Мамаеву является абсурдом, так как их дело ведут 18 следователей, которые в течение двух месяцев могли бы провести все необходимые мероприятия. Также, адвокат подтвердила информацию о том, что футболистам ограничили посещение спортзала. Это связано с тем, что необходимо предоставить возможность посещать спортивный зал и другим заключенным.