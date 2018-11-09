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Уфолог обнаружил на Марсе загадочные древние структуры

09.11.2018 21:56
Уфолог обнаружил на Марсе загадочные древние структуры

Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на поверхности Марса загадочные структуры и постройки. По мнению исследователя, таинственные древние объекты, которые были им обнаружены при изучении космических фотоснимков, относятся к остаткам развитой инопланетной цивилизации, некогда существовавшей на Красной планете. Структуры на каменистом марсианском ландшафте вытянуты в длину, что позволяет отнести их к стенам или каким-либо сооружениям, которые похожи на земные. По мнению уфолога, это могли быть жилища марсиан.

Уорингу удалось заметить на фото лицо, которое было вырезано на вершине холма. По его словам данное изображение очень древнее и не всем удается рассмотреть его детали.

«Это 100% доказательство того, что древние цивилизации когда-то существовали на Марсе, и что NASA не желает, чтобы вы знали об этом», - сообщил уфолог.

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