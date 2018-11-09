Трамп посоветовал "обвинить русских" в проблемах с подсчетом голосов

Во время промежуточных выборов в Конгресс США в штатах Флорида и Джорджия вскрылись проблемы с подсчетом голосов, пишет Интерфакс. В обоих штатах победили кандидаты от партии республиканцев, в связи с чем, демократы требуют пересчитать голоса избирателей. Американский президент Дональд Трамп сыронизировал по этому поводу. В своем Twitter он предложил обвинить в возникшей проблеме Россию и потребовать личных извинений от российского лидера Владимира Путина.