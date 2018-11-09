Петр Порошенко не принял отставку генпрокурора Украины

09.11.2018 21:40



Верховная рада Украины провела рейтинговое голосование по вопросу отставки генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пишет Интерфакс. Ранее Луценко подал заявление об отставке в связи с гибелью активистки Екатерины Гандзюк. 116 депутатов Рады проголосовали "против" отставки Луценко, и только 38 депутатов отдали свои голоса "за" его уход с занимаемой должности. В связи с чем, лидер Украины Петр Порошенко вернул заявление обратно Луценко, не приняв его отставку.