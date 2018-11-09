Россиянин, годами не плативший за услуги ЖКХ, отсудил 720 тыс. рублей

09.11.2018 20:57



Житель уральского поселка Щелкун Михаил Неуймин около 7 лет не оплачивал услуги ЖКХ, так как управляющая компания отказывалась ремонтировать его квартиру, в которой не работало отопление, а в стенах были сквозные дыры, они гнили и покрывались плесенью, пишет Лента.ru. Управляющая компания подала в суд на мужчину за неуплату коммунальных платежей и выиграла дело. В ответ Неуймин подал иск против управляющей компании за ненадлежащее обслуживание жилого дома. Он выиграл дело, и суд присудил ему выплату компенсации в размере 720 тыс. рублей. Тем не менее управляющая компания будет обжаловать решение суда.