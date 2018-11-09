В Крыму археологи нашли уникальное древнегреческое поселение

09.11.2018 19:54



В восточной части Крыма было обнаружено поселение, предположительно относящееся к IV-II веку до нашей эры, сообщает RT. Поселение находится недалеко от Керчи, а его название – Манитра. По словам археологов, данное поселение уникально, в силу того, что его площадь составляет 4 тыс. квадратных метров, а местные поселения, обнаруженные ранее, не могли похвастать такими огромными площадями. В добавок к этому, обнаруженное поселение имело плотную городскую застройку, что крайне не характерно для поселений тех времен.