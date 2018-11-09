Минтруд намерен лишить работающих пенсионеров социальных пенсий

09.11.2018 19:33



Министерством труда России был размещен проект приказа, в котором прописан отказ в социальной пенсии работающим пенсионерам, сообщает REGNUM. В министерстве же пояснили, что на протяжении уже продолжительного времени социальная пенсия выплачивается исключительно пенсионерам, которые не трудоустроены. А появление данного документа необходимо лишь для внесения поправок в пенсионное законодательство.