Посол Австрии отказался раскрыть содержание беседы в МИД РФ

09.11.2018 19:03



После посещения здания Министерства иностранных дел России, которое находится на Смоленской площади в Москве, Австрийский посол Йоханнес Айгнер отказался как-либо прокомментировать о чём он общался с российскими дипломатами, сообщают «Вести». Он лишь сообщил, что МИД России сделает официальное заявление, но немного позже. Напоминаем, что австрийский посол в экстренном порядке прибыл в здание МИД России, по вызову российской стороны. Это связано с обвинениями Австрийского правительства в адрес России о многолетнем шпионаже, который осуществлялся уже отставным полковником Австрии в пользу России.