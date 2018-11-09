Посол Австрии прибыл в МИД России

09.11.2018 17:19



Посол Австрии Йоханнес Айгнер, был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации, по причине заявления Австрийского правительства о шпионаже отставного австрийского офицера в пользу России на протяжении 20 лет, сообщает ТАСС. Посол прибыл на Смоленскую площадь, где находится здание МИД, с целью дипломатического разговора и разбирательства в свете последних событий. Журналисты, встретившие его у здания министерства, не получили ответов на свои вопросы. Посол в спешке проследовал в здание, а журналисты остались за дверями здания, в ожидании ответов или пресс-конференции. Ранее, по заявлению Министра иностранных дел России – Сергея Лаврова, было объявлено, что с послом пройдут переговоры, разъясняющие, какими методами и способами следует вести диалог с Россией, в случае возникновения двусмысленных ситуаций.