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Дознаватель-жертва изнасилования в Уфе отказалась проходить полиграф

09.11.2018 16:28
Дознаватель-жертва изнасилования в Уфе отказалась проходить полиграф

Адвокат защиты обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавательницы из Уфы запросил прохождение процедуры полиграфа для обеих сторон, сообщает REGNUM. Потерпевшая девушка отказалась пройти данную процедуру, а один из адвокатов защиты заявил, что ни у одного из фигурантов уголовного дела не было обнаружено биологических материалов, неопровержимо доказывающих их вину. Не совсем понятно, почему девушка отказывается пройти совсем не сложную процедуру, при условии, что её заявление об изнасиловании подлинно. Но так ли обстоят дела на самом деле? Следствие продолжается.

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